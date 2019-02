Wien (www.fondscheck.de) - Die Marktforscher von GfK haben 2.000 Österreicher befragt, welche Geldanlagemöglichkeit sie derzeit "besonders interessant" finden - ganz abgesehen vom tatsächlichen Anlageverhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Zwar lägen Eigentumswohnung/Haus (43 Prozent) vor Grundstücken (37 Prozent) und Bausparer (33 Prozent) wenig überraschend auf den Top-Plätzen. Spannend sei aber, was sich auf den hinteren Rängen tue: So würden Investmentfonds und Aktien zu den großen Aufholern gehören. ...

