Wien (www.fondscheck.de) - Wells Fargo Asset Management verpflichtet Matthias Scheiber als weltweiten Leiter für das Portfoliomanagement im Bereich Multi-Asset-Solution, so die Experten von "FONDS professionell".Als Global Head of Portfolio Management, Multi-Asset Solutions sei Scheiber von London aus für die Weiterentwicklung und das Management der diversen Multi-Asset-Strategien in Wells Fargo Asset Managements 25-köpfigen Multi-Asset-Solution-Team verantwortlich. Der gebürtige Österreicher berichte unmittelbar an Dan Morries, der erst jüngst zum Leiter des Bereichs Multi-Asset-Solutions berufen worden sei. Scheiber komme von Schroders, wo er im Multi-Asset-Team die Leitung komplexer institutioneller Mandate innegehabt habe. ...

