Unterföhring, 1. Februar 2019 - Am Wochenende muss das Spitzentrio der Fußball-Bundesliga jeweils den schweren Gang in die Fremde antreten: Bayern in Leverkusen, Dortmund in Frankfurt und Gladbach auf Schalke. Bislang hat keines dieser Teams in der Rückrunde eine Schwäche gezeigt. Auf die Fußballfans in Deutschland wartet ein richtungsweisender Spieltag.



Am Sonntag wird auf Sky über die aktuellen Entwicklungen in der Bundesliga diskutiert. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab



An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem Ralf Rangnick, Sportdirektor und Trainer von RB Leipzig in Personalunion. Rangnick wird dabei Einblick bieten, wie die Doppelrolle im Tagesgeschäft funktioniert und wann es Klarheit in der Personalie Timo Werner gibt. Zudem wird thematisiert, wie sich der Fußball-Visionär die Zusammenarbeit mit Trainer-Überflieger Julian Nagelsmann in der kommenden Saison vorstellt.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Freddie Röckenhaus (Sportredakteur der Süddeutsche Zeitung und BVB-Insider), Lars Wallrodt (Sportchef Bild am Sonntag) und Yannik Erkenbrecher (Sky Moderator). "Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



"Sky90" am Sonntagabend mit Lutz Pfannenstiel, Thomas Berthold und Ewald Lienen Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen VfB Stuttgart und SC Freiburg meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.



Zu Gast ist dieses Mal Lutz Pfannenstiel, der neue Sport-Vorstand bei Fortuna Düsseldorf. Pfannenstiel war unter anderem Torwart-Trainer in Kuba oder Namibia. Als Spieler war er in Burghausen, Calgary, Geylang oder Tampere aktiv, um nur einige zu nennen. Bei Sky90 wird er sich zu den aktuellen Entwicklungen bei Fortuna Düsseldorf und über das Gastspiel bei TSG Hoffenheim am Samstag sprechen.



Komplettiert wird die Runde von Ex-Nationalspieler Thomas Berthold, von Sky Experten Ewald Lienen und Didi Hamann, der als fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.



