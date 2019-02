Die größte Überraschung des Jahres 2019? Die Solar-Party startet wieder - fast jeden Tag Kursgewinne bei Enphase, SMA Solar und Co. Die im Dezember mehrfach vom Hot Stock Report empfohlene JinkoSolar hat alleine im Januar 70 Prozent zugelegt. Es gibt viele Gründe für den neuen Run. So erwartet IHS Markit für 2019 einen Photovoltaik-Zubau von 123 Gigawatt (GW) - ein Plus von 20 Prozent, der europäische Markt wächst sogar um gewaltige 40 Prozent. Denn Solar ist genau die Lösung, um Elektroautos in Zukunft günstig und sauber zu betanken.

Den vollständigen Artikel lesen ...