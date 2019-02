NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Januar stärker als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,9 von 53,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 54,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 54,9 ermittelt worden.

"Im Januar starteten die US-Hersteller mit neuer Kraft in das Jahr", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Produktion stieg deutlich an und dürfte damit zu einem robusten Wirtschaftswachstum von rund 2,5 Prozent im ersten Quartal beitragen, sofern diese Dynamik in den kommenden Monaten anhält."

