Die USA setzen den atomaren INF-Abrüstungsvertrag mit Russland aus und lösen damit Sorgen vor einem neuen Wettrüsten der Supermächte aus. In sechs Monaten werde Russland der formale Rückzug aus dem Vertrag mitgeteilt, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag in Washington. Bis dahin habe die Regierung in Moskau Zeit, zur Vertragstreue...

Den vollständigen Artikel lesen ...