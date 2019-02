Die Saropack übernimmt per 1.2.2019 das aktive Service- und Vertriebsteam der Reiner Diez GmbH und integriert dieses in die bestehende Saropack-Organisation. Die Reiner Diez GmbH, Anbieter von Folienverpackungsmaschinen und Fördertechnik für die Industrie, geriet durch Liquiditätsengpässe anfangs 2019 in die Insolvenz. Aufgrund der über 20-jährigen Geschäftstätigkeit bestehen viele Kundenbeziehungen ...

