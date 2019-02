Nun stehen sie fest - die Preisträger im IF Design Award 2019. Vom 22. bis 24. Januar 2019 ermittelten 67 Designexperten aus der ganzen Welt die besten Gestaltungsleistungen aus mehr als 50 Ländern. Drei Tage lang wurde intensiv diskutiert, gestritten, geprüft und getestet - so lange, bis alle 6.375 Wettbewerbsbeiträge bewertet waren. Am Ende können sich 1.190 Teilnehmer über eine erfolgreiche Teilnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...