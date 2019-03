Frankfurt/Oder (ots) - Agenturmeldung der Märkischen Oderzeitung Frankfurt (Oder)



Frankfurt (Oder) (MOZ) Der in Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) lebende Maler Stephane Leonard hat mit seiner Arbeit "Ich sehe nicht, was du nicht siehst" in diesem Jahr den Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung und der Stiftung Schloss Neuhardenberg in der Kategorie Malerei gewonnen. Darüber entschied am Freitag in Eberswalde eine Jury unter Vorsitz von Frank Mangelsdorf. Den Preis in der Kategorie Grafik erhält Elli Graetz aus Stechlin (Oberhavel) für ihren Siebdruck "die Frauen und ..."; in der Kategorie Plastik konnte Liz Mields-Kratochwil aus Blankenfelde (Teltow-Fläming) mit ihrem Werk "Flügelschlag der blauen Stunde" überzeugen. Den zum zweiten Mal ausgeschriebenen Preis in der Kategorie Fotografie, der von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gestiftet wird, erhält der Potsdamer Frank Gaudlitz für seine Fotoserie "Russian Times 1988-2018". Alle vier Preise sind mit jeweils 4000 Euro dotiert sowie einer Skulptur, die in diesem Jahr von dem Potsdamer Bildhauer Mikos Meininger gestaltet wird.



Insgesamt hatten sich um den 16. Brandenburgischen Kunstpreis etwa 300 Künstlerinnen und Künstler beworben, von denen eine Vorjury 73 ausgewählt hat. Gemeinsam mit den Preisträgern werden sie ihre Arbeiten nun ab 23. Juni im Schloss Neuhardenberg präsentieren. An diesem Tag werden auch der Ehrenpreis des Brandenburgischen Ministerpräsidenten, Dietmar Woidke, für ein Lebenswerk sowie ein Nachwuchs-Förderstipendium der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Martina Münch, vergeben. +++



OTS: Märkische Oderzeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55506 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55506.rss2



Pressekontakt: Märkische Oderzeitung CvD Telefon: 0335/5530 563 cvd@moz.de