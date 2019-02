Anfang Januar 2019 bezogen die 25 Mitarbeiter von Baumer HHS in Berlin eine neu errichtete Betriebsstätte. Damit verdoppelt der Krefelder Hersteller von Klebstoffauftragssystemen und Qualitätssicherungssystemen seine räumliche Präsenz in der Bundeshauptstadt. Darüber hinaus ist der Neubau zu einer attraktiven Anlaufstelle für Besucher aus aller Welt geworden. "In Berlin unterstützen jetzt knapp 900 m2 Produktions- und Lagerfläche sowie annähernd 700 m2 Bürofläche das weitere Wachstum unseres Unternehmens. Gleichzeitig bietet der Neubau unseren Kunden und Interessenten ein ansprechendes Ambiente, ...

