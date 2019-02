Berlin (ots) - Trotz ihres Sparprogramms hält die Deutsche Post an ihrem Messenger SimsMe fest. "Wir sehen momentan eine deutlich steigende Nachfrage, nicht bei Privatpersonen, aber dafür aus Unternehmen", sagte Post-Chef Frank Appel im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe).



