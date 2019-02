Frankfurt/ Köln (ots) - REWE Reisen bietet bis zum Valentinstag Urlaubs-Deals mit bis zu 50 Prozent Preisvorteil



Blumen zum Valentinstag? Langweilig! Die bessere Idee - eine gemeinsame spontane Reise zum Schnäppchenpreis: Am 4. Februar startet REWE Reisen unter dem Motto "meinbesterdeal" eine zehntägige Angebotsoffensive für Pauschal- und Individualreisen. Bis zum 13. Februar - einen Tag vor Valentinstag - werden auf https://www.rewe-reisen.de/meinbesterdeal Urlaubsreisen mit einem Preisvorteil von bis zu 50 Prozent auf den ursprünglichen Preis ausgelobt.



Täglich veröffentlicht REWE Reisen im Aktionszeitraum ein neues Angebot aus dem breiten Sortiment an Bade-, Wellness-, Städte- und Aktivreisen und unterstreicht damit sein Alleinstellungsmerkmal als seriöser "Deal-Maker" unter den Online-Reisevermittlern. Jedes Angebot ist bis zum Ausverkauf, maximal aber 48 Stunden verfügbar.



"Unsere Deals sind nicht nur Urlaubsschnäppchen, sondern bieten dem Kunden dank zusätzlich kostenloser Leistungen wie Ausflüge, Wellnessanwendungen oder Urlaubsverlängerungen spürbaren Mehrwert", sagt Stefan Kukuck, Geschäftsführer bei REWE Reisen. "Dieses einzigartige Deals-Konzept setzen wir mit der Valentinstagsaktion konsequent um: konkurrenzlos günstige Preise ohne Kompromisse an Service und Komfort. Das unterscheidet uns grundlegend vom Wettbewerb."



Countdown zum Valentinstag: Jeden Tag ein Top-Deal



Unter dem Slogan "Zahl die Hälfte" verpackt REWE Reisen Angebote, die beispielsweise eine kostenlose Verlängerungswoche beinhalten oder zwei Personen zum Preis von einem verreisen lassen. Ansprechen will REWE Reisen vor allem Paare, die online spontane Urlaubsentscheidungen treffen und gezielt nach attraktiven Angeboten suchen.



Denn Details zum Reiseziel und Reisepaket werden erst am jeweiligen Aktionstag veröffentlicht. "Das Prinzip ist vom Adventskalender bekannt", erklärt dazu Matthias Dietz, Director Digital Marketing bei der DER Touristik Online GmbH. "Vom 4. bis zum 13. Februar wird täglich ein neuer Reise-Deal mit massivem Sparpotenzial online gehen. Wer sich schnell entscheidet, kann auf diese Weise nur die Hälfte für den Urlaub zahlen. Wir sind davon überzeugt, dass wir Paaren damit ideale Anreize für Valentinstagsgeschenke geben", so Dietz weiter.



Zehn Valentinstags-Deals vom Ostsee-Urlaub bis zur Karibik-Fernreise



Die zehn Valentinstag-Deals decken die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen ab und sollen schon jetzt Vorfreude auf sonnige, entspannte Tage machen. "Wohin es jeweils geht, verraten wir natürlich noch nicht", sagt Stefan Kukuck. "Wir haben alle Deals sorgfältig nach den Vorlieben deutscher Urlauber ausgewählt und mit attraktiven Zusatzleistungen garniert. Vom verlängerten Wellnesswochenende in Deutschland über den erholsamen Badeurlaub auf einer spanischen Sonneninsel bis zur Traumreise in die Karibik ist alles dabei. Täglich reinschauen lohnt sich auf jeden Fall!"



Newsletter-Abonnenten von REWE Reisen werden vorab informiert



Einen kleinen Wissensvorsprung sichern sich alle Newsletter-Abonnenten. Wer den Online-Newsletter bereits bezieht oder sich unter https://www.rewe-reisen.de/newsletter.html anmeldet, wird 24 Stunden vor Start der Deals zu Reiseziel und -paket per E-Mail informiert.



Facebook-Gewinnspiel meinbesterdeal: Täglich einen Air Lounger gewinnen



Auch Facebook-Fans profitieren: Sie erfahren den Inhalt des neuen Deals jeweils 24 Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung. Zudem wartet auf dem Social Media-Kanal eine weitere Überraschung: Unter dem Hashtag meinbesterdeal können Fans täglich im Aktionszeitraum einen Air Lounger gewinnen. Anmeldung und Gewinnspielbedingungen finden Interessierte auf https://www.facebook.com/rewereisen.



