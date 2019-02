Pyrolyx AG: Änderungen im Aufsichtsrat DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Personalie Pyrolyx AG: Änderungen im Aufsichtsrat 01.02.2019 / 17:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Änderungen im Aufsichtsrat Die Pyrolyx AG (ASX: PLX, Pyrolyx oder die Gesellschaft) kündigt hiermit an, dass die Herren Guido Veit und Dr. Lars Franken aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden sind und durch Herrn Bernhard Meder ersetzt werden. Es war stets beabsichtigt, dass Herr Meder, der schon zuvor im Aufsichtsrat der Pyrolyx AG tätig war, nach seinem Rücktritt als Interim Chief Executive Officer von Pyrolyx wieder in den Aufsichtsrat eintreten sollte. Herr Meder hat seine Aufgaben als Vorstandsmitglied aufgegeben und kann nun wieder in den Aufsichtsrat wechseln. Der Zeitpunkt des Rücktritts und die Ernennung von Herrn Meder richten sich nach deutschem Recht. Bernhard Meder ist CEO und Gründer der MEDER Group und M-Invest mit Investitionen in Medizin, Elektronik, Landwirtschaft und Immobilien. Herr Meder war Vorsitzender und größter Investor der Carbon Clean Technologies AG (cct), die Pyrolyx 2015 erworben hat. Heute sind M-Invest und cct AG zusammen die größten deutschen Aktionäre von Pyrolyx. Herr Bernhard Meder hat weltweit mehrere Fertigungsstätten in den Bereichen Technologie und Kommunikation aufgebaut und erfolgreich betrieben. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Veit und Herrn Dr. Franken für ihren wertvollen Beitrag während ihrer Amtszeit und begrüßt gleichzeitig die Rückkehr von Herrn Meder. Über die Pyrolyx-Gruppe Pyrolyx AG (ARBN: 618 212 267) ist Weltmarktführer bei der Gewinnung von rCB (wiedergewonnener Industrieruß) aus Altreifen. Der rCB wird zur Herstellung neuer Reifen sowie in der Kunststoff-, technischen-, Gummi- und MasterbatchIndustrie eingesetzt. Die Aktien der Gesellschaft (WKN A2E4L4) sind an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf sowie an der m: access (Münchner Börse) notiert und werden ebenfalls unter dem Ticker im elektronischen Handelssystem Xetra und der ASX (Australian Stock Exchange) gehandelt PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrolyx.com. 01.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771951 01.02.2019 ISIN DE000A2E4L42 AXC0223 2019-02-01/17:37