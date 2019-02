Mainz (ots) - Woche 06/19 Samstag, 02.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



9.10 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017



9.57 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016



22.25 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017



23.05 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017



23.50 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016



0.35 ZDF-History Die dunklen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2018



1.20 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017



2.05 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



2.50 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013



3.35 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



Woche 06/19 Sonntag, 03.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



6.20 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz



7.05 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016



7.50 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013



8.35 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017



9.20 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013



10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.05 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



10.50 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



11.35 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Der Dirigent der Welt Deutschland 2018



12.15 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018



13.05 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



13.45 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



14.35 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



15.15 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



16.00 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018



16.45 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018



17.15 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018



17.45 Leschs Kosmos Die neuen Eroberer der Städte Deutschland 2017



18.15 Leschs Kosmos Feinstaub & Co: Die Wahrheit über das Risiko Deutschland 2018



18.40 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018



19.10 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



21.40 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Der Dirigent der Welt Deutschland 2018



22.25 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 23.10 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



23.50 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



0.35 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



1.15 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



2.00 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018



2.45 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



3.30 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018



Woche 06/19 Montag, 04.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.25 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 7.10 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



7.55 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



8.40 Ermittler! Nächtliche Besucher



9.10 Ermittler! Teenager im Visier



9.40 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015



10.25 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga



11.10 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



11.55 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



12.40 Im Niemandsland - Was Korea teilt



13.25 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



14.10 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht



14.55 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



15.40 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



16.25 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



17.25 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie



( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018



23.10 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016



23.55 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015



0.40 heute journal



1.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



1.50 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



2.35 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht



3.20 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



4.05 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



