Siemens wird die im vergangenen Sommer bestellteneue Zugflotte für die Londoner U-Bahn großteils in Wien und Grazbauen - das berichtete die britische Regionalzeitung "The NorthernEcho" am Freitag. In England hatte man gehofft, dass Siemens dieneuen Züge in seiner neuen Fabrik im ostenglischen Goole produzierenwürde ...

