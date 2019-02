Außentaugliches Wireless Broadband und Wi-Fi ab jetzt mit drei Jahren Garantie, Enterprise Wi-Fi Access Point und Switches für den Innenbereich mit Fünf-Jahres-Garantie



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, gab heute bekannt, dass die Standardgarantie auf ausgewählte Geräte ohne zusätzliche Kosten für die Kunden verlängert wird. Die Ausweitung der Garantiezeit gilt für die Mehrzahl der drahtlosen Konnektivitätslösungen im Cambium Networks Wireless Fabric of Connectivity Solutions.



Drei Jahre Garantie auf Outdoor Equipment:



- cnPilot e700 - cnPilot e500 - cnPilot e501S - cnPilot e502S



- ePMP 3000 - ePMP 2000 - ePMP 1000



- PMP 450m - PMP 450i - PMP 450



- PTP 450i - PTP 450b - PTP 450b High Gain - PTP 450 - PTP 550



- cnPilot Enterprise Outdoor Wi-Fi - cnReach IIoT-Konnektivität - ePMP Wireless Distribution Access Points und Subscriber-Module: - PMP Wireless Distribution Access Points und Subscriber-Module: - Point to Point (PTP) Wireless Backhaul:



Fünf Jahre Garantie auf Enterprise Indoor Wi-Fi Equipment:



- cnPilot e410 - cnPilot e430 - cnPilot e600



- cnMatrix Enterprise Switches - cnPilot Enterprise Indoor Access Points



Die drahtlosen Konnektivitätslösungen von Cambium Networks sind bei den hier aufgeführten globalen Cambium Networks-Resellern erhältlich.



Informationen zu Cambium Networks



Cambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen, die die Vernetzung zwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, eine drahtlose End-to-End-Infrastruktur mit zuverlässigen, skalierbaren, sicheren und von der Cloud aus verwalteten Plattformen bereitzustellen, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen funktionieren, Cambium Networks ermöglicht Dienstleistungsunternehmen und Netzbetreibern für Unternehmen, Industrie und Behörden, eine intelligente Edge-Konnektivität aufzubauen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz im Großraum Chicago und verfügt über F&E-Zentren in den USA, Großbritannien und Indien. Die Produkte werden über bewährte Distributionspartner weltweit vertrieben. www.cambiumnetworks.com



OTS: Cambium Networks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111126 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111126.rss2



Pressekontakt: Sara Black 213.618.1501 sara@bospar.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/816543/Cambium_Networks_Banner.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpg