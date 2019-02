DAX auf Richtungssuche, Wirecard erneut kalt erwischt

Auch am heutigen Freitag kam der DAX nicht vom Fleck. Die US-Börsen wurden von starken Arbeitsmarktdaten gestützt, dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer halfen diese jedoch wenig.

Das war heute los. Laut Regierungsangaben wurden im Januar in der US-Wirtschaft trotz Shutdown 304.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit könnten sich die Hoffnungen einiger Marktteilnehmer auf Leitzinssenkungen der Fed oder wenigstens auf ein langsameres Vorgehen der US-Notenbank bei weiteren Leitzinserhöhungen erledigt haben. Daneben standen heute vor allem Unternehmensnachrichten im Fokus. Ein DAX-Wert fiel erneut besonders auf.

Das waren die Tops & Flops. In der ersten deutschen Börsenliga konnte vor allem thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) eine starke Leistung an den Tag legen, nachdem das Management des Stahl- und Technologiekonzerns auf der heutigen Hauptversammlung in Bochum bei Investoren für die Konzernaufspaltung geworben hatte. Für die thyssenkrupp-Aktie ging es zeitweise um etwas mehr als 5 Prozent in die Höhe.

