Die Analysten von TD Securities schreiben in einem Marktkommentar, dass die Inflation im Januar in der Türkei am Montag veröffentlicht werden soll und der Konsens keine Veränderung erwartet, da der Verbraucherpreisindex bei 20,3% erwartet wird. Wichtigste Zitate "Die Verlangsamung des Tempos der Desinflation wird immer deutlicher, wobei Basiseffekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...