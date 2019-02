Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Vom 19. Dezember 2018 bis 12. Januar 2019 zog die MoutaiBellAroundWorld, eine interaktive Marketingkampagne, die eine Woche vor Weihnachten lanciert wurde, die Aufmerksamkeit von Moutai-Fans aus der ganzen Welt auf sich. Die Marketingkampagne wurde auf der Twitter- und Facebook-Seite von Moutai durchgeführt. Moutai präsentierte eine hervorragende Marketingkampagne auf eine einzigartige Weise, um das Image der chinesischen Marke im Ausland aufzuwerten, kulturelle Austausche auf der ganzen Welt zu fördern und die chinesische Kultur bekannt zu machen.



Am 8. Dezember 2018 fand eine Moutai Tasting Party beim Weihnachtsmarkt in Dompierre-Sur-Yon, Frankreich, statt, an welcher der Bürgermeister sowie zahlreiche Bürger von Dompierre-Sur-Yon anwesend waren und dabei Moutai probieren sowie den chinesischen Charme erleben konnten. Dadurch wurden die Erwartungen der Fans von Moutai aus allen Ecken der Welt erfolgreich entfacht.



Moutai erstellte eine maßgeschneiderte "Weihnachtsglocke" mit entsprechenden Kugeln aus Moutai-Likör, um so seine Anerkennung für eine "aromatische Welt" auszudrücken. Moutai lancierte den Online-Warming-up-Event MoutaiBell, um das geniale Design der Glocke zu zeigen, sowie ein interaktives 360°-Spiel, um die Fans anzulocken, damit diese am Event teilnehmen.



Der kreative UGC-Event mit auserlesenen chinesischen Charakteristiken zog über 500 Fans aus 12 Länder und Regionen wie den USA, Frankreich, Spanien und Großbritannien an. Am Event wurden kreative Marketingstrategien mit westlichen festlichen Bräuchen kombiniert, um Moutai als Symbol Chinas zu präsentieren und den Rest der Welt mit Moutai bekannt zu machen. Moutai hat im Rahmen der Verfeinerung der eigenen kulturellen Werte sowie der Entdeckung von ausländischen Märkten bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Es wird weiterhin die traditionelle chinesische Kultur fördern und die chinesische Marke auf der ganzen Welt bekannt machen.



Pressekontakt: Tan Xiaohong +86-185-7060-4134