Medieninformation

Datacolor AG erwartet im ersten Halbjahr 2018/19 Umsatz und operative Margen innerhalb der angestrebten Bandbreite - Reingewinn von negativem Finanzergebnis belastet

Die Datacolor AG geht trotz ungünstiger Auswirkungen der protektionistischen Strafzölle auf den Import ihrer in China hergestellten Instrumente in den für Datacolor wichtigen US-Absatzmarkt im ersten Halbjahr 2018/19 von einem Umsatz und einer operativen Marge innerhalb der erwarteten Bandbreite aus. Der Reingewinn wird jedoch durch das als Folge der Verwerfungen am Kapitalmarkt negative Finanzergebnis belastet und somit deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.

Der ausführliche Halbjahresbericht 2018/19 der Datacolor AG wird am 6. Mai 2019 veröffentlicht.

Luzern, 1. Februar 2019

Finanztermine 6. Mai 2019 Publikation Halbjahresbericht 2018/19 24. Oktober 2019 Publikation Eckdaten 2018/19 15. November 2019 Publikation Geschäftsbericht 2018/19 5. Dezember 2019 Generalversammlung 2018/19

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 45 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.datacolor.com (http://www.datacolor.com).