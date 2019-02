Der Pleitegeier kreist schon wieder. In Deutschland bei Steinhoff (WKN: A14XB9) und Gerry Weber (WKN: 330410). In den USA bei Sears (WKN: A0D9H0) sowie dem Energieunternehmen Pacific Gas and Electric, kurz PG&E (WKN: 851962). Sind auch Wirecard (WKN: 747206) und Pantaflix (WKN: A12UPJ) gefährdet?

Auf den ersten Blick sieht es nach Einzelschicksalen aus, die augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben. Doch es mehren sich Anzeichen, die erklären, warum plötzlich immer mehr Unternehmen die Segel streichen. Wir haben uns die jüngsten Schicksale einmal näher angesehen und gelangen so zu einer wesentlichen Erkenntnis, die für Anleger essentiell wichtig ist.

Die Abrechnung mit verstaubten Geschäftsmodellen: Gerry Weber laufen die jungen Kundinnen davon

Zunächst fällt auf, dass die meisten Pleiten von Unternehmen hingelegt werden, die über ein jahrzehntelanges, aber längst verstaubtes Image verfügen.

Kundinnen finden bei Gerry Weber nichts Passendes… Quelle: unsplash.com

Bei Gerry Weber kaufen, entschuldigen Sie den Ausdruck, die "Dicken und die Witwen". In einem nicht repräsentativen Selbstversuch trafen wir eher Ü50 statt der abgezielten Ü35 Kundschaft an. In den Imagekampagnen ist, politisch korrekt, von reiferen Damen die Rede. Das Resultat bleibt dasselbe. Die jüngeren, modebewussten, aktiven Kundinnen flüchten zu internationalen Marken wie H&M, Uniqlo, Zara oder shoppen lieber gleich online.

Was übrig bleibt, ist ein übergroßes Filialnetz und Marken-Wirrwar, das nur in Deutschland für Tradition steht, aber im Ausland praktisch unbekannt ist.

Steinhoff-Konzern mit Problemen auch wegen Poco-Image?

Rabattaktionen sind nicht immer Alles. Quelle: Poco Prospekt

Bei Steinhoff erinnern wir uns zuerst an die aggressive Werbung der Marke Poco, denen man nicht viel Positives nachsagt, außer eben "billig". Ein Schnellschuss bei Google brachte uns zu einer Plattform, in dem die Qualität diskutiert wurde.

Würden Sie Poco Möbel kaufen?

"Um Gottes Willen, nein! Ich würde dort GARNICHTS kaufen, nicht mal eine Decke für meine Katze oder so! Die Qualität ist miserabel, die Sachen sehen billig aus und von den Schadstoffen wollen wir mal gar nicht anfangen!", heißt es bei Mamiweb.de

Nun sind wir uns bewusst, dass das auch nur eine Einzelerfahrung ist, die keinesfalls repräsentativ sein muss.

Zahlreiche Zocker, die bei Steinhoff wohl um ihr investiertes Kapital bangen, haben vermutlich mehr Aktien im Depot als Möbel von Poco & Co. zuhause.

Sears wäre immer noch eine tolle Aktie, wenn nicht…

Sears ist mit seinem Fokus gescheitert. Quelle: MGN

Der US-Einzelhandelsriese Sears, die US-amerikanische Version von Karstadt, wurde zuletzt vom Onlineriesen Amazon.com an die Wand gespielt. Versagen im Management war außerdem ein Faktor. Statt die Stärken des eigenen Geschäftsmodells zu erkennen, wollten sich die überbezahlten Vorstände auf die Optimierung des Einzelhandels fokussieren.

Kaum jemand erinnert sich daran, dass Sears einst der Gründer von Allstate Insurance und von Discover Financial mit seiner Discover Card war. Die Discover-Aktie steht heute fünfmal höher als vor 10 Jahren.

Zudem ...

