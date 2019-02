BOCHUM (dpa-AFX) - Die frühere Bosch-Managerin Martina Merz ist neue Aufsichtsratschefin des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp . Die 55-Jährige wurde am Freitag nach der Hauptversammlung des Unternehmens in Bochum einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Ihre Ernennung war erwartet worden.

Merz löst Bernhard Pellens ab, der den Aufsichtsrat nach dem Rücktritt von Ulrich Lehner geleitet hatte. Lehner hatte wegen der Querelen mit dem Großaktionär Cevian über die Strategie des Konzerns im vergangenen Jahr entnervt das Handtuch geworfen. Auf der Suche nach einem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden hatte eine Reihe hochrangiger Manager Thyssenkrupp abgesagt./tav/he

ISIN DE0007500001

AXC0247 2019-02-01/19:17