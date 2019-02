Frankfurt (ots) - Das Zielgebiet von Wladimir Putins neuen Raketen ist der Bereich zwischen unseren Ohren. Die zentrale Frage lautet: Werden die Europäer sich achselzuckend bereiterklären, in Zukunft in einer Zone zu leben, die von Russland ohne Vorwarnung und ohne eigene Gegenschlagsmöglichkeit vernichtet werden könnte? Dann wäre Moskau früher oder später das neue Machtzentrum in Eurasien. Die USA indessen wären reduziert auf eine Art Riesen-Australien: auf sich selbst bezogen, weltpolitisch unwichtig, weit weg von jener gigantischen, für die Geschicke des Globus maßgeblichen Landmasse, die Europäer, Russen, Zentralasiaten und Chinesen sich teilen. Wer dieses "Herzland" beherrscht, lehrte der britische Geograph Halford Mackinder schon im Jahr 1904, beherrscht die Welt. Heute gilt das erst recht: In Eurasien leben jetzt fast sechs Milliarden Menschen, im Rest der Welt noch etwa 1,5 Milliarden. Um sie sich alle untertan zu machen, genügen Mittelstreckenwaffen.



