Straubing (ots) - Vorstellung einer "Zivilmacht", die ganz auf militärische Mittel verzichten kann, ist ebenso Ausdruck der deutschen Machtvergessenheit wie die ängstliche Reaktion auf die Idee eines Rüstungswettlaufs. Dabei sei die Frage erlaubt: Was wäre die Alternative zur Aufrüstung? An die humane Seite des Autokraten appellieren? Dabei zusehen, wie Russland sich schlimmstenfalls die ehemalige sowjetische Einflusssphäre zurückholt? Die unschöne Wahrheit ist: Einzig die im Kalten Krieg erprobte Abschreckung mit militärischer Gewalt kann ein bestimmtes Maß an Sicherheit vor diesem Szenario bieten



