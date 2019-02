Der Autobauer Daimler hat im Januar in den USA einen Absatzeinbruch erlitten. Die Verkäufe seien insgesamt um 13,8 Prozent auf 23 804 Fahrzeuge gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Chef von Mercedes-Benz USA, Dietmar Exler, zeigte sich aber optimistisch, in den kommenden Monaten mit neuen Modellen das Ruder herumreißen zu können.

Die Pkw-Kernmarke Mercedes Benz hielt sich im Januar mit einem Minus von 11,1 Prozent noch etwas besser. Beim Smart brach der Absatz hingegen um ein gutes Fünftel auf nur noch 83 Stück ein./he/tih

ISIN DE0007100000

AXC0259 2019-02-01/21:15