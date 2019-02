Die US-Börsen haben sich am Freitag nach der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts insgesamt zögerlich entwickelt. Die Hängepartie beim Handelsstreit mit China bremste weiterhin die Risikobereitschaft, während aktuelle Zahlenvorlagen auf unterschiedliches Feedback stießen. Die Vorzeichen in den großen New Yorker Indizes waren denn auch nicht einheitlich.

Der Dow Jones Industrial hielt sich am Ende mit 0,26 Prozent über Wasser. Er schloss bei 25 063,89 Punkten und brachte so ein Wochenplus von 1,3 Prozent über die Ziellinie. Deutliche Kursgewinne nach Zahlen bei Ölwerten und Merck & Co bescherten ihm eine relative Stärke. Der Arbeitsmarktbericht beeinflusste die Kurse nicht eindeutig.

Bei den Technologiewerten ging es nach zwei starken Tagen hingegen abwärts: Der Nasdaq 100 fiel um 0,45 Prozent auf 6875,52 Punkte. Deutliche Kursverluste bei Amazon nach den Resultaten bremsten hier die Euphorie. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 2706,53 Punkte zu./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0264 2019-02-01/22:15