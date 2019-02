FRANKFURT (Dow Jones)--Hohe Umsätze in der Wirecard-Aktie prägten den nachbörslichen Handel am Freitag, so ein Händler von Lang & Schwarz. Nach dem Absturz um 25 Prozent im regulären Handel wurden die Titel 7,5 Prozent höher getaxt. Hintergrund für den Kurseinbruch waren neue Vorwürfe in der "Financial Times". In einem Bericht hieß es, dass eine Rechtsanwaltskanzlei, die im Auftrag von Wirecard ein Gutachten erstellt habe, Hinweise auf Buchungs-Fälschungen in der Singapur-Niederlassung des Unternehmens gefunden habe. Erst vor zwei Tagen hatte die "FT" in einem Artikel ähnliche Vorwürfe erhoben. Wirecard hat beide Berichte als unbegründet zurückgewiesen. Am Montag um 13 Uhr MEZ wird das Unternehmen eine Telefonkonferenz zu den "Vorkommnissen am Kapitalmarkt" abhalten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.194 11.181 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2019 16:33 ET (21:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.