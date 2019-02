RENSSELAER, NY (USA), Feb. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Vorstand von Taconic Biosciences hat Nancy J. Sandy zum Nachfolger von Dr. Robert J. Rosenthal als Chief Executive Officer (CEO) gewählt. Mit Wirkung zum 14. Januar übernahm Frau Sandy die oberste Führungsposition des Unternehmens. Dr. Rosenthal, der diese Position viereinhalb Jahre lang innehatte, ist weiterhin bei Taconic tätig. Er leitet als Chief Innovation Officer externe Wachstumsinitiativen und bekleidet Positionen im wissenschaftlichen Beirat und Vorstand von Taconic.

Frau Sandy kam im Januar 2016 zu Taconic und übernahm die Positionen als Senior Vice President of Product Strategy and Marketing, Chief Operating Officer und President, bevor sie zum CEO ernannt wurde. Sie leitete Unternehmensinitiativen, um den Betrieb zu rationalisieren, interne Teams aufeinander abzustimmen, die Unternehmenskultur von Taconic zu stärken sowie Umsatz und Profitabilität zu steigern. Bevor sie zu Taconic kam, war sie in leitenden Positionen im Marketing bei verschiedenen Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften und Medizinprodukte tätig, darunter Perkin Elmer, Magellan Biosciences und Cardiac Science. Sie hat einen Bachelor of Arts in Journalismus und einen Master of Business Administration von der University of Wisconsin in Madison (USA).

"Die ausgeprägte Führungsstärke, das Engagement für herausragende Leistungen und die nachweisliche Erfolgsbilanz von Frau Sandy bei Taconic positionieren sie gut, um die Position des CEO zu übernehmen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir weiterhin von Dr. Rosenthals Know-how in seiner neuen Funktion profitieren können. Wir freuen uns über diesen reibungslosen Übergang und sind stolz auf unser talentiertes Führungsteam, das das Unternehmen jetzt und in Zukunft stärken wird", kommentierte Kathrin Phelan Midgley, Vorsitzende des Vorstands von Taconic Biosciences.

Frau Sandy sagt über ihre Zeit bei Taconic Folgendes: "Meine letzten drei Jahre bei Taconic waren von unglaublicher Energie, Wandel und Fortschritt geprägt. Das Unternehmen hat sich wirklich von Taconic Farms zu einem Biowissenschaftsunternehmen von Weltklasse entwickelt. Durch die Kombination unserer Leidenschaft für herausragende Leistungen mit einer über 65-jährigen Geschichte in der Bereitstellung der besten Lösungen für Forschungsmodelle können wir unseren Kunden helfen, komplexe Forschungsprobleme zu lösen und so die Fortschritte in Bezug auf die menschliche Gesundheit zu beschleunigen. Ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu haben, Taconic in diesem aufregenden nächsten Kapitel zu leiten."

