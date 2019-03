BCW (Burson Cohn Wolfe), eine weltweit führende Kommunikationsagentur, gab heute bekannt, dass Mark Thorne mit sofortiger Wirkung zum Global Chief Financial Officer und zum Chief Operating Officer ernannt wurde. Thorne wird als strategischer Partner für Donna Imperato, die Global CEO von BCW, agieren und sie bei der Umgestaltung des Finanzmodells der Agentur unterstützen, um es stärker auf die vielfältigen Serviceleistungen und Angebote des Unternehmens auszurichten. Thorne wird in New York tätig sein. Er tritt die Nachfolge von Pat Przybyski an, dem früheren Global Chief Financial Officer.

"Mark Thorne ist für seinen ausgeprägten Geschäftssinn, seine umfangreiche operative Erfahrung und sein äußerst strategisches Denken bekannt", so Imperato. "Ich kenne ihn seit vielen Jahren und freue mich sehr, ihn jetzt zum Partner zu haben. Er ist die richtige Führungspersönlichkeit, die BCW bei der Umsetzung unserer Strategien und beim exponentiellen Wachstum des Unternehmens unterstützen wird."

Thorne war für mehr als 20 Jahre in einer Reihe von Führungspositionen bei Hill+Knowlton Strategies tätig, zuletzt als Global Chief Financial Officer und Global Chief Operating Officer. Zuvor war er bei WPP Executive Vice President und Chief Financial Officer für Nordamerika. Vor dieser Zeit war er als Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Beatrice International Food Company tätig. Er startete seine Karriere bei Deloitte Touche (jetzt Deloitte).

"Donna Imperato leitet das Unternehmen in einer Phase des außergewöhnlich tiefgreifenden Wandels in der Kommunikationsbranche. Sie hat in ihrem ersten Jahr herausragende Erfolge erzielt", so Thorne. "Ich freue mich sehr darauf, als Partner mit ihr und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die künftige Weiterentwicklung dieses großartigen, erfolgreichen Unternehmens mitzugestalten."

Über BCW

BCW ist eine der weltweit größten Full-Service-Kommunikationsagenturen. Gegründet wurde BCW durch die Fusion von Burson-Marsteller und Cohn Wolfe. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf bewährten Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW gehört zu WPP (NYSE: WPP), einem kreativen Transformationsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bcw-global.com.

