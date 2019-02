Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt,

dass Weatherford International, LLC ("Weatherford Delaware"), ein im

US-Bundesstaat Delaware eingetragenes Unternehmen mit beschränkter

Haftung (Limited Liability Company) und eine indirekte,

100-prozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ein Angebot im

Gesamtnennwert von bis zu 600 Millionen US-Dollar zum Umtausch seiner

2025 fälligen und mit 9,875 Prozent verzinsten Schuldverschreibungen

(Senior Notes) beendet hat. Diese waren am 28. Februar 2018 im Rahmen

einer Privatplatzierung als "Private Notes" für 2025 fällige und mit

9,875 Prozent verzinste Senior Notes im Gesamtnennwert von bis zu 600

Millionen US-Dollar ausgegeben worden. Die Senior Notes waren gemäß

dem Securities Act von 1933 (in der aktuell vorliegenden Fassung) als

börsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen (Exchange Notes)

eingetragen worden.



Das am 28. Januar 2019 um 17.00 Uhr (Ortszeit New York City)

ausgelaufene Umtauschangebot erfüllte die Verpflichtungen des

Unternehmens im Hinblick auf die Eintragung der Private Notes. Gemäß

einer Vereinbarung zur Anmeldeberechtigung, die Weatherford Delaware

im Zusammenhang mit dem Verkauf der Private Notes getroffen hatten,

hat Weatherford Delaware zugestimmt, ein Registration Statement im

Zusammenhang mit dem Umtauschangebot bei der Securities and Exchange

Commission (die "SEC") einzureichen. Gemäß dieser Erklärung würden

die Exchange Notes, die im Vergleich mit den Private Notes im

Wesentlichen den identischen Bedingungen unterliegen, im Tausch für

Private Notes, die von den Inhabern dieser Wertpapiere angeboten

werden, ausgeschrieben. Das Registration Statement wurde von der SEC

für wirksam erklärt.



Am 30. Januar 2019 hat das Unternehmen Private Notes im Wert von

599.800.000 US-Dollar umgetauscht, die als Exchange Notes ausstehend

waren. Die im Rahmen des Umtauschangebots nicht zum Umtausch

angebotenen Private Notes sind weiterhin ausstehend und auf diese

fallen weiterhin Zinsen an. Sie verfügen allerdings, ausgenommen

unter ganz bestimmten Bedingungen, nicht mehr über irgendwelche

Rechte unter den Vereinbarungen zur Anmeldeberechtigung.



Informationen zu Weatherford International plc



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein

Netzwerk mit ca. 700 Standorten, darunter Produktions-, Service-,

Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es

beschäftigt rund 26.500 Mitarbeiter.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie "glauben",

"erwarten", "vorhersehen", "einschätzen", "beabsichtigen", "planen",

"können", "sollten", "werden", "könnten", "würden" und

"voraussichtlich" und vergleichbaren Ausdrücken identifiziert werden,

auch wenn nicht sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Wörter enthalten. Solche Aussagen unterliegen

erheblichen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Vermutungen.

Die bekannten wesentlichen Faktoren, die solche zukunftsgerichteten

Aussagen beeinflussen können, werden in den Einreichungen des

Unternehmens bei der SEC beschrieben, darunter das Registration

Statement auf Formular S-4, der Jahresbericht auf Formular 10-K für

das am 31. Dezember 2017 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, die

Quartalsberichte auf Formular 10-Q für die folgenden

Quartalszeiträume sowie jene Risikofaktoren, die in anderen, von Zeit

zu Zeit vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Dokumenten

beschrieben werden. Weatherford verpflichtet sich nicht, irgendeine

der zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu

aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger

Ereignisse oder anderweitig, außer in dem Maße, in dem es von

US-Bundeswertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.



Kontakte für Investoren:

Christoph Bausch

+1-713-836-4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer



Karen David-Green

+1-713-836-7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement & Chief Marketing

Officer



