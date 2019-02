Obwohl Marihuana-Aktien 2018 ein unterdurchschnittliches Jahr hatten, enttäuschte die Cannabis-Bewegung als Ganzes nicht. Kanada zog die Legalisierung von Freizeit-Marihuana durch, beendete damit neun Jahrzehnte des Verbots und öffnete den Vorhang für Milliarden von US-Dollar an zusätzlichen Jahresumsätzen. Noch wichtiger ist, was es für die Welt bedeutet, dass Cannabis kein Tabuthema mehr ist. Vielmehr ist es eine legitime Branche, in der Investoren die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...