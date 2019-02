YOLO war einmal, POT ist die Zukunft: Das Cannabis-Lifestyleunternehmen Weekend Unlimited (WKN: A2N7N5) gewinnt die von der Canadian Stock Exchange (CSE) und Toronto Stock Exchange (TSX) ausgerichtete "Pot Lottery" und darf künftig unter dem Symbol "POT" handeln. Bisher notierte der pfiffige Small Cap unter dem Namen YOLO (You Only Live Once).

Die Kultbezeichnung für Cannabis wurde durch den Film "Blow" mit Johnny Depp und Penélope Cruz bekannt. Die Aktie von Weekend Unlimited, die im Oktober ihr Börsendebüt feierte, legte am Freitag im Tagesverlauf runde +148 Prozent zu. Am 4. Februar wird Weekend Unlimited zum ersten Mal unter dem in aller Welt bekannten Symbol traden.

Die YOLO-Girls am Strand - ab 4. Februar heißt es "die POT-Girls am Strand". Quelle: Weekend Unlimited Instagram

"Life's high. Anytime. Anywhere": Bei WU ist das Motto Programm

Paul Chu, Präsident und CEO von Weekend Unlimited, begrüßte den "Lottogewinn" und bezeichnete das neue POT-Symbol als optimale Ergänzung zur Markenidentität des Unternehmens.

Weltweit besteht ein großes Interesse an dem ...

