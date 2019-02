Es sind spannende und grausige Neuigkeiten zugleich, die derzeit einen Coca-Cola (WKN: 850663)-Ableger in der Schweiz betreffen. Na ja, Letzteres zumindest aus Konsumentensicht. Die Hellenic Bottling Company, so heißt der Schweizer Coca-Cola-Ableger übrigens, möchte nämlich an den Füllmengen gängiger Formate arbeiten, was nicht unbedingt im Sinne der Konsumenten sein dürfte und derzeit Verbraucherschützer und vielleicht sogar Kunden gleichzeitig erzürnt. Wenn du mich fragst, könnten das allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...