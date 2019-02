Das Jahr 2019 hat inzwischen einigermaßen an Fahrt aufgenommen und für Foolishe Dividendenjäger bedeutet das vor allem eines: Die Dividendensaison wird schon in wenigen Monaten in eine neue Runde gehen. Einkommensinvestoren sollten sich dementsprechend möglichst frühzeitig für den kommenden Geldregen rüsten, denn je näher der Ausschüttungszeitraum rückt, desto beliebter werden zumindest kurzfristig gängige Dividendenpapiere. Dennoch gibt es gewiss auch Aktien, die ich über die kommende Dividendensaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...