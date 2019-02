Oft wird unter Value Investing das Investieren in Unternehmen mit möglichst geringem Kurs-Gewinn-(KGV), Kurs-Buchwert-, Kurs-Cashflow- und Kurs-Umsatz-Verhältnis und einer hohen Dividendenrendite verstanden. Viele Studien beweisen, dass Aktien, deren Kennzahlen niedrig (außer bei der Dividendenrendite) ausfallen, in der Folgezeit die Entwicklung des breiten Marktes übertreffen. Unternehmen mit hohen Kennzahlen schneiden hingegen in der Folgezeit deutlich schlechter ab als der Markt. Der Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...