Mein Kommentar zur vergangenen Börsenwoche 05/2019Die Lage an den Börsen normalisiert sich zunehmend und die Erholung nach dem Sell-off geht weiter; wenn auch weniger stark als in den Wochen zuvor. Ken Fisher hatte recht mit seinem Hinweis auf die V-Formation, auf den erwartbaren starken Rebound nach dem enormen Sell-off. Und so geht der Januar 2019 als der stärkste Börsenjanuar seit 1987 in die Geschichte ein, nachdem der Dezember der schlechteste Börsendezember seit 1931 gewesen war. Der S&P 500 legte im Januar 7.87% zu, der Dow 7.17% und die Technologiebörse Nasdaq sogar 9.74%. Wer sich den ...

