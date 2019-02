In den vergangenen Tagen wurde wieder ernsthaft über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen diskutiert. Die Diskussion über die richtige Geschwindigkeit ist alles andere als neu, sie währt schon mehr als 100 Jahre.

Die Geschichte des automobilen Fortschritts ist auch eine Geschichte des Tempolimits. Je schneller und zahlreicher die Autos wurden, desto mehr mussten sie domestiziert werden. Ließ man sie zwischenzeitlich von der Leine, endete das mit (mehr) Toten.Das erste deutschlandweite verbindliche Tempolimit ist deutlich jünger als das Auto selbst. In der "Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen" aus Februar 1910 wurde jedoch zunächst einmal eine Beschränkung aufgehoben: Und zwar die Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h innerorts. Diese sollte fortan nur noch für Fahrzeuge über 5,5 Tonnen gelten - etwa für die damals noch bekannten Straßenlokomotiven und Dampftraktoren.

Trotz des neuen Reichs-Gesetzes blieben viele Geschwindigkeitsbeschränkungen Ländersache, bis die Nationalsozialisten im Mai 1934 alle lokal und regional geltenden Limits aufhoben. So sollte das neue Verkehrsmittel in einem von Geschwindigkeit besessenen Zeitalter populär gemacht werden. Die Abschaffung der Kfz-Steuer und die ideologisierende Förderung des Rennsports schlugen in die gleiche Kerbe.

Rund fünf Jahre hielt die freie Fahrt für unfreie Bürger an, dann stoppten die Nazis die regellose Raserei wieder. Sie hatte einfach zu viele Opfer gefordert. Außerorts waren in der Folge maximal 100 km/h erlaubt, ...

