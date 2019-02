Die Deutsche Bank hat am Freitag den ersten Gewinn seit 2014 verkündet. Die Aktie geriet dennoch unter Druck. Auf Wochensicht steht ein Minus von über fünf Prozent. Heftige Verluste am Donnerstag, kein Plus am Freitag. Negative Analystenkommentare sind die Regel. Jetzt aber greift auch eine große deutsche Tageszeitung das Thema auf und stellt die Frage, wie es der Deutschen Bank wirklich geht. Ein schlechtes Omen?

