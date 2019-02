DHL Supply Chain ist als Teil der Deutsche Post DHL Group nach eigenen Angaben Marktführer in der so genannten Kontraktlogistik, der langfristigen Zusammenarbeit zwischen einem Hersteller oder Händler und einem Logistikdienstleister also. Im Rahmen dessen biete DHL Supply Chain zahlreiche Programme zur Karriereentwicklung und persönlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiter an, teilt die Deutsche Post mit. Und dies habe nun zum dritten Mal in Folge zu einer wichtigen Auszeichnung geführt.

In ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...