Düsseldorf (ots) - Die Deutschen NBA-Profis Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber haben zufrieden auf die deutschen Vorrunden-Gegner Frankreich, Jordanien und die Dominikanische Republik bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 in China reagiert. "Die Gruppe kommt uns entgegen, keine Frage. Erster oder Zweiter zu werden sollte definitiv drin sein", sagte Kleber der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online/Montagausgabe). Sein Landsmann bei den Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki traut dem Team ebenfalls mindestens die zweite Runde zu: "Wir sind mit Frankreich zusammen klarer Favorit in der Gruppe. Und dann mal schauen. Vorausgesetzt, alle sind gesund und können spielen, kann dieses Team sehr viel erreichen." Während der mittlerweile 40-jährige Nowitzki seine Karriere in der Nationalmannschaft bereits 2016 beendete, will Kleber (27) im Sommer dabei sein. "Das ist das Ziel. Wenn ich fit bin, will ich für Deutschland spielen." Konkrete Ziele wollte der Power Forward nicht nennen, aber: "Wir müssen uns auf keinen Fall verstecken, denn wir haben so viel Talent wie lange nicht mehr in der Mannschaft. Wir haben die Chance, den deutschen Basketball ins Rampenlicht zu stellen. Über den Erfolg entscheiden am Ende viele Faktoren: Losglück, Tagesform, Verletzungen." Die WM wird vom 31. August bis zum 15. September 2019 in insgesamt acht chinesischen Städten ausgetragen. Die deutschen Vorrunden-Spiele werden in Shenzhen ausgetragen.



