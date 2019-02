Der erste Papstbesuch auf der arabischen Halbinsel beginnt am 3. Februar in Abu Dhabi

Papst Franziskus im Gespräch mit einem der bedeutendsten Muslime der Welt: Seine Eminenz Dr. Ahmed al-Tayyeb, Großimam von al-Azhar

Am 5. Februar findet in der Hauptstadt der VAE eine Papstmesse für 135.000 Gläubige statt

Seine Heiligkeit Papst Franziskus, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, hat vor seiner historischen Reise in die VAE am 3. Februar eine Botschaft zur Bedeutung von friedlicher Toleranz, interreligiösem Dialog und Koexistenz vorausgeschickt.

Zum ersten Mal besucht ein Papst die arabische Halbinsel, und als Höhepunkt der Reise ist in Abu Dhabi am 5. Februar eine Papstmesse für 135.000 Gläubige geplant.

Die Ankunft des Papstes in Abu Dhabi leitet zudem mehrere Treffen mit Seiner Eminenz dem Großimam von al-Azhar, Dr. Ahmed al-Tayyeb, ein einer der weltweit bedeutendsten Muslime.

Diese sind Teil der globalen Konferenz für menschliche Bruderschaft (Global Conference on Human Fraternity), an dem auch Regierungsführer der VAE, der muslimische Ältestenrat und 700 internationale Vertreter der Weltreligionen teilnehmen.

In einer Videobotschaft, die auf Englisch und Arabisch übersetzt wurde, sagte Papst Franziskus vor seiner Ankunft: "Geliebte Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate, ich freue mich darauf, euer Land in ein paar Tagen besuchen zu dürfen. Es ist ein Land, das ein Vorbild für friedliches Miteinander und menschliche Bruderschaft und ein Treffpunkt für verschiedene Zivilisationen und Kulturen sein will. Ein Ort, an dem Menschen einen sicheren Arbeitsplatz und ein freies Leben vorfinden und wo Differenzen respektiert werden."

Er sagte, in den VAE werde er auf Einwohner einer Nation treffen, die "in der Gegenwart lebt, aber die Zukunft bereits im Auge hat". In der Überzeugung, dass der wahre Reichtum eines Landes in seinen Bewohnern zu finden ist, zitierte er den verstorbenen Scheich Zayid, den Gründer der VAE.

Der Papst fügte noch Folgendes an: "Ich möchte mich auch bei meinem geliebten Freund und Bruder, Seiner Eminenz Dr. Ahmed al-Tayyeb, dem Großimam von al-Azhar und bei allen Menschen bedanken, die dieses Treffen ermöglicht haben. Und ich möchte Seiner Hoheit Scheich Muhammad bin Zayid Al Nahyan meine aufrichtige Dankbarkeit dafür aussprechen, dass er mich zur Teilnahme an dem interreligiösen Dialog zum Thema der menschlichen Bruderschaft eingeladen hat."

