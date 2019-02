HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, wurde in Anerkennung seiner erstklassigen Mitarbeiterengagements- und Personalmanagementmethoden zum dreizehnten Mal in Folge zu einem der Top-Arbeitgeber im Vereinigten Königreich gekürt. Das Top Employers Institute zeichnet führende Arbeitgeber in aller Welt aus; solche, die hervorragende Mitarbeiterbedingungen bieten, talentierte Mitarbeiter auf allen Ebenen der Organisation fördern und weiterentwickeln und die Beschäftigungspraktiken kontinuierlich optimieren.

Das Top Employers Institute ist die weltweite Autorität, wenn es darum geht, hervorragende Leistungen beim Personalmanagement anzuerkennen. Das vor über 25 Jahren gegründete Top Employers Institute hat über 1.500 Organisationen in 118 Ländern zertifiziert. Diese zertifizierten Top-Arbeitgeber über einen positiven Einfluss auf das Leben von über 6.000.000 Mitarbeitern rund um die Welt aus. HCL wurde dem erforderlichen Standard gerecht, um die Zertifizierung zu erhalten, nachdem das Unternehmen hinsichtlich Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding, Lernen und Entwicklung, Leistungsmanagement, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgemanagement, Vergütung und Sozialleistungen sowie Kultur bewertet wurde.

HCL erhielt diese prestigeträchtige Auszeichnung vom Top Employers Institute am 31. Januar 2019 im Hilton in London. David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagte: "Wir glauben, dass die Organisationen, die 2019 zertifiziert wurden, außergewöhnliche Mitarbeiterbedingungen aufweisen und die Weiterentwicklung dieser Praktiken fördern, indem sie ihre Mitarbeiter an die erste Stelle setzen. Diese Unternehmen tragen dazu bei, die Arbeitswelt mit ihrem herausragenden Engagement für HR-Exzellenz zu bereichern und werden daher als Arbeitgeber erster Wahl gewürdigt."

"Es zeugt von HCLs "Employees First"-Kultur, dass wir das dreizehnte Jahr in Folge als einer der Top-Arbeitgeber im Vereinigten Königreich ausgezeichnet wurden. HCL hat eine starke Kultur des Vertrauens und der Transparenz, die uns Wachstum, Lernen und Exzellenz ermöglicht. Mitarbeiterermächtigung und -engagement sind von zentraler Bedeutung für unser anhaltendes Wachstum und unseren geschäftlichen Erfolg. Dies bedeutet, dass wir uns bewusst sind, dass wir weiterhin in unsere Mitarbeiter investieren müssen", so Apparao VV, Chief Human Resources Officer von HCL Technologies.

HCL ist seit 2007 durchgängig zu einem der besten Arbeitgeber im Vereinigten Königreich gewählt worden. Die einzigartige IdeapreneurshipTM-Kultur von HCL fördert die Basisinnovation und bietet 132.328 Ideapreneurs die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten und lebensnahe innovative Ideen hervorzubringen, um die geschäftlichen Probleme der Kunden zu lösen. Sie basiert auf der grundlegenden Überzeugung, dass man die Organisationspyramide umkehren und die Mitarbeiter an vorderster Front einbinden, befähigen und ermächtigen sollte, da diese am besten in der Lage sind, das Geschäft der Kunden einzuschätzen und zu verstehen und die Roadmap so zu gestalten, dass die in jeder Interaktion geschaffene "Wertzone" verbessert wird.

HCL Technologies (HCL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das globalen Firmen dabei hilft, ihr Geschäft durch eine Transformation mit digitalen Technologien umzugestalten und zu verwandeln. HCL ist in 44 Ländern tätig und erzielte im zum 31. Dezember 2018 zu Ende gegangenen Zwölfmonatszeitraum einen konsolidierten Umsatz von 8,4 Milliarden US-Dollar. HCL konzentriert sich auf die Bereitstellung eines integrierten Dienstleistungsportfolios, das durch seine Wachstumsstrategie "Modus 1-2-3" unterstrichen wird. Modus 1 umfasst die zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, BPO sowie Technik und F&E und nutzt DRYiCETM Autonomics, um die Geschäfts- und IT-Landschaft der Kunden zu verwandeln und sie "schlank" und "agil" zu machen. Modus 2 konzentriert sich auf erlebnis- und ergebnisorientierte integrierte Angebote von Digital Analytics, IoT WoRKS, Cloud Native Services und Cybersecurity GRC Services, um die Geschäftsergebnisse zu steigern und die Digitalisierung der Unternehmen zu ermöglichen. Die Strategie von Modus 3 basiert auf Ökosystemen und erzeugt innovative IP-Partnerschaften zum Geschäftsaufbau mit Produkten und Plattformen. HCL nutzt sein globales Netzwerk an integrierten Co-Innovations-Laboren und seine globalen Bereitstellungsfähigkeiten, um ganzheitliche Multi-Service-Leistungen in wichtigen vertikalen Branchen bereitzustellen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Medien, Verlagswesen, Unterhaltung, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Life Sciences und Gesundheitswesen, Öl und Gas, Energie und Versorgung, Tourismus, Transport und Logistik sowie Behörden. Mit 132.328 Fachleuten aus unterschiedlichen Ländern konzentriert sich HCL auf die Schaffung eines echten Mehrwerts für die Kunden, indem HCL "Beziehungen über den Vertrag hinaus" vertieft. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in sich bergen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Sämtliche Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können, darunter sämtliche Aussagen, welche die Wörter "geplant", "erwartet", "glaubt", "Strategie", "Chance", "prognostiziert", "hofft" und ähnliche Ausdrücke enthalten. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf die Auswirkungen von schwebenden regulatorischen Verfahren, Fluktuationen bei den Einnahmen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, Geschäftsprozess-Outsourcing und Beratungsdiensten, einschließlich der Faktoren, die sich auf unseren Kostenvorsprung auswirken könnten, Lohnerhöhungen in Indien, die Kundenakzeptanz unserer Dienstleistungen, Produkte und Gebührenstrukturen, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, unsere Fähigkeit, erworbene Vermögenswerte kosteneffektiv und fristgerecht zu integrieren, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, den Erfolg unserer Bemühungen zur Markenentwicklung, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen/Körperschaften, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums, andere Risiken, Ungewissheiten sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Branche. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die Abgabe solcher zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht als eine Erklärung des Unternehmens oder einer anderen Person betrachtet werden, dass die Ziele und Pläne des Unternehmens erreicht werden. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Informationen, die der Geschäftsleitung des Unternehmens derzeit zur Verfügung stehen, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von oder im Auftrag des Unternehmens abgegeben werden, zu aktualisieren.

