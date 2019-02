Northam hatte sich für ein Foto von einer Person mit schwarzem Gesicht und einer zweiten in Ku-Klux-Klan Robe entschuldigt. Nun meint er, er sei nicht darin zu sehen.

Die Forderungen eines Rücktritt des Gouverneurs von Virginia, Ralph Northam, werden immer lauter. Innerhalb von 24 Stunden entschuldigte sich Northam zunächst für ein Foto von einer Person mit schwarzem Gesicht und einer zweiten Person in Ku-Klux-Klan-Robe. Kurze Zeit später gab er jedoch an, er sei nicht darin zu sehen. Er habe sich für "Inhalte" entschuldigt, die auf seiner Profilseite in dem Jahrbuch seiner medizinischen Hochschule von 1984 enthalten gewesen seien.

"Das bin definitiv nicht ich", sagte er zu Reportern in Richmond. Er bezeichnete den Schnappschuss als beleidigend und abscheulich. Northam gab zu, einst Schuhcreme benutzt zu haben, um sein ...

