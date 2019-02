Im neuen Jahr war die Nachfrage nach Cannabis-Aktien bislang stark, da die Anleger ihre Verluste im Jahr 2018 wettmachen wollen. Deswegen wollen viele Cannabisunternehmen ihre Aktien auch für Investoren auf dem US-Markt leichter zugänglich machen. Vergangenes Jahr haben gleich mehrere aufstrebende Cannabis-Unternehmen ihre Aktien an US-Börsen gelistet. Entweder durch Dual Listings zusätzlich zu den bereits öffentlich gehandelten Aktien an kanadischen Börsen oder direkt durch einen Börsengang in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...