* Alarmierender Zustand: Die Fed rudert zurück* Fed kann Rezession und Baisse nicht dauerhaft verhindern* Misstrauensvotum: Gold reagiert mit Kursgewinnen* Starke Kaufsignale zeigen Ausbruch aus Bodenformation an* Sentimentindikatoren lassen viel Platz nach oben* Klares Kaufsignal des Goldminenindex - Ziel: Mehr als 70% Plus* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wie die KfW sich bei einem Förderprogramm eine goldene Nase verdient

Liebe Leser,



am Mittwoch, den 30. Januar hat die US-Zentralbank Fed einen vielsagenden Rückzieher gemacht, indem sie schon wieder eine noch laxere Geldpolitik in Aussicht gestellt hat. Dass dieser Richtungswechsel jetzt schon stattgefunden hat, nachdem der US-Aktienmarkt bisher nur 20% gefallen ist, macht deutlich, wie prekär die Lage ist, in der sich die Wirtschaft und die Finanzmärkte nach jahrelanger Nullzinspolitik und Anleihenkäufen von Zentralbanken in Billionenhöhe befinden.



Dieser Richtungswechsel der Fed, der auch auf Druck des US-Präsidenten zustande gekommen ist, bestätigt meine Prognose, dass es keinen schmerzlosen Weg aus der verantwortungslosen und unsozialen Geldpolitik der vergangenen Jahre geben kann. Sie sollten daher jetzt sehr wachsam sein und Ihr Vermögen ausreichend absichern.

