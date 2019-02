FRANKFURT (Dow Jones)--Der Fraktionschef der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus, hat sich gegen jeglichen Dogmatismus in der Frage des Kohleausstiegs ausgesprochen. "Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass im Bereich Klima etwas getan werden muss", sagte Brinkhaus der Welt am Sonntag. "Es muss aber auch die Versorgungssicherheit für Energie garantiert sein. Wenn sie in Gefahr ist, dann sollten wir uns im politischen Prozess auch die Freiheit nehmen, noch einmal eine Ehrenrunde zu drehen und das zu klären, ohne aber den eingeschlagenen Weg zu verlassen." Ein Dogmatismus in dieser Frage sei jedenfalls nicht angebracht.

February 03, 2019

