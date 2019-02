München (ots) - Einen bösartigen Tumor durch das körpereigene Immunsystem bekämpfen - diesen Ansatz verfolgt die Immunonkologie. Diese spezielle Form der Krebsbekämpfung ist gerade dabei die Onkologie umzukrempeln. Weshalb das so ist, darüber hat die Pharma Fakten-Redaktion mit Dr. Eric Borges anlässlich des Weltkrebstages gesprochen. Er ist Krebsforscher am Forschungs- und Entwicklungszentrum von Boehringer Ingelheim in Biberach an der Riss.



Das ganze Interview finden Sie auf Pharma Fakten: http://ots.de/zPriAU.



1 160 000 000 000 US-Dollar: So viel kostet Krebs weltweit



Im vergangenen Jahr sind 12 neue Krebsmedikamente auf den Markt gekommen - jedes dritte hierzulande neu verfügbare Medikament ist ein onkologisches Präparat. Und auch in diesem Jahr soll die hohe Schlagzahl beibehalten werden. Das ist eine wichtige Nachricht. Denn die Krebsdiagnose ist nicht nur für jeden einzelnen Betroffenen ein schweres Schicksal. Tumorerkrankungen verursachen weltweit Kosten in Billionen-Höhe.



http://ots.de/f3AkxK



Pharma Fakten-Grafik: Krebstherapie im Wandel



Die Behandlung von Krebserkrankungen wandelt sich in großen Schritten. Der Blick in die Forschungspipelines zeigt: Das ist wohl erst der Anfang.



http://pharma-fakten.de/grafiken/detail/724-krebstherapie-im-wandel/



Präzisionsonkologie: Neue Therapiechancen gegen Krebs



Ein Krebsmedikament, wirksam gegen solide Tumore, unabhängig von ihrer Lokalisation? Die Voraussetzung dafür ist, dass der Tumor über bestimmte genetische Merkmale verfügt, die ihn antreiben. Seit ein paar Jahren weiß man: Genfusionen können so etwas sein. Hier will die Präzisionsonkologie ansetzen. Sie steht für neue Therapiechancen, die es so vorher nicht gegeben hat.



http://ots.de/JvHg0l



OTS: PHARMA FAKTEN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114406 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114406.rss2



Pressekontakt: Redaktion Pharma Fakten www.pharma-fakten.de E-Mail: redaktion@pharma-fakten.de http://twitter.com/pharmafakten