In den letzten sechs Monaten sind zwei Biotech-Aktien in die Höhe geschnellt. Nicht alle sind jedoch überzeugt, dass sie noch weiter steigen werden. In Wirklichkeit scheinen mutige Händler, die gegen die Aktien wetten, auch bekannt als Leerverkäufer, zunehmend überzeugt zu sein, dass diese beiden Aktien auf dem Weg nach unten sind. Intelligente langfristige Investoren wissen, dass Leerverkäufer oft zu viel Risiko für zu wenig Gewinnpotenzial eingehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass du sie ignorieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...