Obwohl der Kursrückgang eines Vermögenswertes um 80 % in etwas mehr als einem Jahr bedeuten kann, dass Erholung in Sicht ist, könnte der Einbruch von Bitcoin der Vorläufer für weitere Probleme sein. Die Investoren scheinen jetzt viel realistischer zu sein, was den potenziellen Wert betrifft. Problematiken wie der Mangel an Fundamentaldaten, die geringe Wahrscheinlichkeit, in den Mainstream zu kommen, und das hohe Maß an Volatilität scheinen von den Anlegern akzeptiert und verstanden worden zu sein. ...

