Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht trotz anhaltender Probleme Fortschritte in Ägypten und will die deutsch-ägyptische Zusammenarbeit ausbauen. Der CDU-Politiker sagte am Sonntag in Kairo nach Gesprächen mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Premierminister Mustafa Madbouly, die ägyptische Regierung sei entschlossen, Wachstumskräfte zu stärken und Ägypten damit politisch zu stabilisieren. "Dies kann dazu führen, dass wir die deutsch-ägyptischen Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen."

Ägypten müsse seine geostrategische Verantwortung in der Region wahrnehmen, sagte Altmaier. Es sei wichtig, dass in Bildung, Mittelstand und Zukunftstechnologien investiert werde. "Wir sind dabei, viele Probleme, die zwischen unseren Ländern bislang nicht gelöst waren, Schritt für Schritt zu lösen."

Es habe in der Vergangenheit Probleme mit politischen Stiftungen und Nicht-Regierungsorganisationen gegeben. "Dort sind wir auf einem guten Weg." Altmaier sagte zudem, es gebe weiter "Debatten" über die Sicherheitslage und die Menschenrechtslage in Ägypten, dies sei bei den Gesprächen auch thematisiert worden./hoe/DP/he

